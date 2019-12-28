فلويد مايويذر على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلا خلال 10 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، لاعبي الكرة، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي،، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، بعد أن تم الكشف عن إدراجهما في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا خلال عقد كامل.

مايويذر كتب على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغرية قال فيها “مبروك لكل رياضي في هذه القائمة”.

مجلة “فوربس” الأمركية نشرت تصنيفا لأكثر الرياضيين دخلا خلال عقد كامل بدءا من العام 2010 حتى العام الحالي، حيث احتل الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، البالغ من العمر 42 عاما، المركز الأولى، محققا 915 مليون دولار من مسيرته في الملاكمة في السنوات العشر الأخيرة.

الملاكم رغم احتلاله المركز الأول في قائمة الرياضيين الأثرياء خلال عقد كامل، إلا أنه كان أقل الرياضيين نشاطا في القائمة، حيث شارك في 10 نزالات فقط، كان آخرها منذ أكثر من عامين، واعتزل في أغسطس 2017 بعد نزاله مع نجم الفنون القتالية المختلطة كونور ماكغريغور.

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وضمت قائمة فوربس اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم، واحتلا المركزين الثاني كريستيانو رونالدو، والثالث ليونيل ميسي على التوالي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن نجم يوفنتوس حثل خلال العقد المنصرم على 800 مليون دولار، مقارنة بنحو 750 مليون دولار للأرجنتيني ونجم فريق برشلونة، الذي يحصل على أعلى راتب أسبوعي في عالم كرة القدم، ويصل إلى 10 أضعاف راتب أي لاعب آخر في برشلونة.

وفي المركز الرابع، حلّ أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، بعائدات بلغت 680 مليون دولار، على مدى عقد كامل.. وجاء أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر في المركز الخامس متقدما على لاعبي الجولف تايجر وودز وفيل ميكلسون.

وفي المركز الثامن جاء الملاكم الفلبيني ماني باكياو، متقدما على لاعب السلة جيمس كيفن دورانت، فيما احتل سائق سباق السيارات فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون المركز العاشر بأرباح بلغت 400 مليون دولار.