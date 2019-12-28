ليونيل ميسي: نصيحة إيتو غيرت مسيرتي.. وهذا ما يفعله أولادي عندما أنام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن نصيحة زميله السابق الكاميروني صامويل إيتو، التي ساهمت في رفع مُعدل أهدافه.

ميسي، قال خلال حواره مع رابطة الليجا في الذكرى الـ90 للبطولة الإسبانية: أتذكر اليوم الذي قال لي فيه إيتو، إن اللحظة التي تسجل فيها سوف تأتي بعدها الأهداف تباعًا.. كنت أهدر الفرص آنذاك، وقتها بالفعل حين سجلت، أتى الهدف تلو الآخر.

قائد منتخب الأرجنتين أضاف، في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب، يكون تفكيري في المشاركة في اللعب مع الفريق أكثر من تسجيل الأهداف.

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وعن تحقيقه لرقم قياسي كهداف للدوري الإسباني في 2014، بكسر رقم تيلمو زارا (252 هدفا)، قال: كوني الهداف التاريخي لبطولة بقيمة الليجا، أمر مميز حقًا، وأعتقد أنه أحد أجمل الأرقام التاريخية في مسيرتي.

وعن سر تسجيله الكثير من الأهداف عبر الركلات الحرة، أضاف “مؤخرًا بدأت أنظر وأرى في الركلات إذا كان الحارس يتحرك في وقت مُبكر، وإذا كان يأخذ خطوة أو لا، وكيف هي ردة فعله، وكيف يكون الحائط، والآن أقوم بمزيد من الدراسة وأتدرب بشكل دائم على هذه التسديدات.

واختتم بالحديث عن حياته الشخصية قائلا: الوتيرة سريعة جدًا في المنزل، والأمر كله يعتمد على أولادي، فدائما أعود من التدريب لتناول الغداء بشكل سريع وأذهب لإعادتهم من المدرسة، فحياتنا تعتمد عليهم كثيرًا، وحين أغفو في المنزل يوقظونني.