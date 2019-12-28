مشاهدة مباراة الزمالك امام زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر

السبت 28 ديسمبر 2019

يقدم لكم موقع "اليمن العربي" مشاهدة مباراة الزمالك امام زيسكو يونايتد الزامبي yalla shoot live اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم kora on lineوننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا kora live



تشكيل الزمالك أمام زيسكو الزامبي أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد اونجم وأحمد سيد زيزو في خط الوسط أشرف بن شرقي في خط الهجوم. فيما جلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبدالسلام وإسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومصطفى محمد

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا yalla shoot 7asryاليوم السبت الموافق 28 ديسمبر يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مواجهتان خاضهما حقق الفوز في مباراة وخسر في الثانيةويسعى الفارس الأبيض بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة المنافسة على البطولة الأغلى للأندية في أفريقيا بعد حصد بطولة الكونفدراليةkora live

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو yalla shoot liveفي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر زيسكو يونايتد يدخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتان خاضهما حقق التعادل في مباراة وتعادل في الأخرى ويحاول فريق زيسكو يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور kora star لتحقيق الفوز على الزمالك وخاصة بعد الأداء الغير مرضي الذي يقدمه الفارس الأبيض بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق 28 ديسمبرkora cool

تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو في دوري أبطال أفريقيا kora star في حراسة المرمى : محمد أبوجبل وفي خط الدفاع : محمد عبدالشافي – محمود علاء – الونش – محمد عبدالغني وفي خط الوسط : فرجاني ساسي – طارق حامد – زيزو – أوباما – بنشرقي وفي خط الهجوم : مصطفى محمد

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