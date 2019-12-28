شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: برشلونة لن يعقد صفقات في سوق الانتقالات.. ولاعبان يغادران الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية نية نادي برشلونة عدم دخول سوقا الانتقالات، إذ لن يحاول عقد أي صفقة خلال يناير القادم.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك يعود للصفقات الكبيرة التي قام بها في الصيف بضم الثنائي أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج.
ويشعر النادي بالسعادة تجاه قائمة الفريق الحالية ويأمل أن تستمر في المنافسة على الألقاب في الجزء الثاني من الموسم.
وعلى الجانب الآخر، سيسمح النادي للاعبين بالمغادرة، وهما كارليس ألينيا، الذي سيرحل إلى ريـال بيتيس على سبيل الإعارة، وجان-كلير تويدبو، الذي يحظى باهتمام عدد من الأندية.
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