شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بعد توقف الأمطار واستقرار حالة الطقس في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل بعثة الزمالك في زامبيا بعد توقف الأمطار تمامًا في مدينة ندولا واستقرار حالة الطقس وسطوع الشمس علي ملعب مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت إدارة الاستاد جاهزية أرض الملعب لاستضافة المباراة بعد شفط مياة الأمطار تمامًا وعدم وجود أي آثار لمياة الأمطار في أرض الملعب.