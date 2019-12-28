«أبوجبل» أساسيًا و«بن شرقي» يقود هجوم الزمالك أمام زيسكو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويخوض الفريق المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل Advertisements الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد اونجم وأحمد سيد زيزو الهجوم: أشرف بن شرقي البدلاء: محمد عواد ومحمد عبدالسلام وإسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومصطفى محمد

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