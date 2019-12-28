شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعون للأهلي يدعمون الزمالك قبل لقاء زيسكو.. وأغاني بالفندق لتحفيز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرصت إدارة فندق بورتيا ماريوت، بالتنسيق مع بعض جماهير الزمالك المتواجدة في ندولا، على إذاعة أغاني الزمالك، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة زيسكو.

كما حرص بعض أعضاء الجالية المصرية من مشجعي الأهلي، على الحضور لفندق الإقامة، وإعلان دعمهم وتشجيعهم للزمالك.

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شهدت مدينة ندولا التي ستستقبل مباراة الزمالك وزيسكو أمطار شديدة، الأمر الذي يهدد إقامتها.

وينتظر مسؤولو بعثة الزمالك قرار حكم المباراة والمراقب من أجل تحديد موقف المباراة، في الوقت الذي تستعد فيه بعثة الفريق الأبيض للتحرك من فندق الإقامة نحو ملعب ليفي موانا واسا، الذي يستضيف اللقاء.

ويستعد الزمالك للقاء مضيفه زيسكو في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.