شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الشديدة في زامبيا تهدد مباراة الزمالك وزيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب شهدت مدينة ندولا التي ستستقبل مباراة الزمالك وزيسكو أمطارا شديدة، الأمر الذي يهدد إقامتها. وينتظر مسؤولو بعثة الزمالك قرار حكم المباراة والمراقب من أجل تحديد موقف المباراة، في الوقت الذي تستعد فيه بعثة الفريق الأبيض للتحرك من فندق الإقامة نحو ملعب ليفي موانا واسا، الذي يستضيف اللقاء. ويستعد الزمالك للقاء مضيفه زيسكو في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

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