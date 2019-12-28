شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لتجهيز مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينفذ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة؛ للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، شارك مروان في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.

ويدخل الأهلي مواجهة بلاتينيوم اليوم وفي رصيده ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته في مشوار دور المجموعات والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية.