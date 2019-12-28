عيد عبدالملك يتوقع فوز الزمالك اليوم أمام زيسكو

جدة - عمرو شويل كتب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى "ماتش زيسكو رخم لو عدي علي خير وجبت تعادل هنصعد ان شاء الله مستريح .. يارب "

ويُدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

ويحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

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ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

ويبحث الفارس الأبيض عن انتصار غائب عن الكرة المصرية فى زامبيا منذ 22 عاماً حيث كان آخر انتصار لأندية مصر في لوساكا من نصيب الزمالك على موفيليرا الزامبي في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عام 1997، وفاز الأبيض بهدف نظيف لأحمد الكاس وقتها ، ويواجه الزمالك صعوبات عديدة قبل مباراة الفريق الزامبي، على رأسها سوء الإقامة والأجواء المناخية، بالإضافة إلى ضياع أحذية الفريق، حيث فوجئت بعثة الزمالك باختفاء بعض حقائب الفريق والأحذية

ويمتلك فريق الزمالك تاريخ طويل من المواجهات فى زامبيا، حيث خاض الفريق 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وسجل الفارس الأبيض 6 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.