شكرا لقرائتكم دوري أبطال افريقيا .. حمادة صدقي: نسعى للفوز على النجم فى رادس والخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقي المدير الفني لنادي الهلال السوداني في تصريحات لموقع "باج نيوز" ، سنواجه النجم الساحلي في مباراتين متتاليتين، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس والفوز في المباراة الثانية بالخرطوم".

وذلك قبل المباراة المحدد لها السادسة مساء اليوم بملعب "رادس" بالعاصمة التونسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا

وأضاف المدير الفني لنادي الهلال، "أتمنى أن نحقق نتائج تدعم حظوظنا في اقتناص أحد المركزين المؤهلين إلى دور الثمانية، نلعب في مجموعة صعبة للغاية بوجود النجم والأهلي الذي سنستضيفه في آخر مبارياتنا بالمجموعة، لكن نأمل أن نحسم تأهلنا قبل مواجهته في الخرطوم".

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ويتصدر النجم الساحلى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا الهلال السودانى والأهلي، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

واستهل الهلال السودانى مشواره فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الهلال"، قبل أن يخسر فى الجولة الثانية أمام الأهلى بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التي جمعتهما بملعب "السلام".

وتولى حمادة صدقى تدريب الهلال السودانى خلفاً للمدرب صلاح آدم الذى تمت إقالته من منصبه عقب هزيمة الهلال أمام الأهلى بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

وصعد 16 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلى والزمالك من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين.