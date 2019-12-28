شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بلاتينوم .. فايلر : ضغط المباريات أمر واقع نتعامل معه جيداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الأهلي ضد بلاتينوم الزيمبابوي أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق، بسبب توالي المباريات محليا وإفريقيا يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني ، ويلعب الاهلي مع بلاتينوم الزيمبابوي في التاسعة من مساء اليوم، السبت ،علي ستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقال فايلر قبل ساعات من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا إن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الاستشفائية التي يتم وضعها للاعبين، من أجل تجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.



دوري ابطال افريقيا

وأضاف أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأنه يثق بشدة في قدراتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا أن مسألة ضغط المباريات بات أمرا واقعا لا يتوقف أمامه كثيرا، هو وجهازه المعاون، وأن تركيزه كاملا في كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها؛ من أجل تحقيق الهدف منها بحصد النقاط الثلاث.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

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مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي في الصدارة

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.