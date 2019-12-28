شكرا لقرائتكم زيسكو يونايتد ضد الزمالك .. كارتيرون يستبعد بامبو ومحمد صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استبعاد الثنائى محمد صبحى وكريم بامبو من قائمة الفريق لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها فى الثالثة عصر اليوم السبت فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء الاحتياطى كالتالى: محمد عواد، محمد عبد السلام، إسلام جابر، محمد حسن، مصطفى فتحى، عمر السعيد، مصطفى محمد.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويدخل الزمالك مباراة زيسكو الزامبى باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، خاصة بعدما انتهت مباراة مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الانجولى بتعادل الفريقين 1/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر الأمس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى ابطال أفريقيا، ليتمسك مازيمبى الكونغولى بصدارة المجموعة الاولى بعد خوضه 3 مباريات ونجاحه فى الوصول للنقطة السابعة من 3 مباريات حيث حقق الفوز على كل من الزمالك وزيسكو يونايتد وتعادل اليوم أمام أول أغسطس الانجولي.

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ويأتى الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز على أول أغسطس الانجولى فى الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبى فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وفى حالة الفوز فى مباراة اليوم سيتواجد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط بينما يأتى أول أغسطس الانجولى فى المركز الثالث بعد خوضه 3 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين أمام مازيمبى وزيسكو يونايتد وتعرض لخسارة وحيدة امام الزمالك.

بينما يحتل زيسكو يونايتد الزامب، المركز الأخير فى المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة جمعها من مباراتين حيث تعادل فى مباراة امام اول أغسطس وخسر امام مازيمبى، فى نفس السياق اختتم فريق الزمالك استعداداته لمباراة زيسكو يونايتد بالأمس حيث بدأ المران الأخير اليوم بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفنى للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أشرف بنفسه على عملية الإحماء بالجرى حول الملعب فى بداية المران، كما اجتمع كارتيرون مع سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك، أثناء عملية الإحماء فى مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبى التى تم تنفيذها فى المران، حضر أحمد مصطفى سفير مصر فى زامبيا مران الفريق وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة اليوم.

وقسم كارتيرون لاعبى الزمالك لثلاث مجموعات خلال المران حيث يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة أتبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب، خاض حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى فى التصدى للتسديدات من منطقة الجزاء.