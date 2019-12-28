شكرا لقرائتكم موقف الأهلى وجيرالدو من عرض الصفاقسي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من الصفاقسى التونسى لاستعارة الأنجولى جيرالدو جناح الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويكشف الخليج 365 موقف الجناح الأنجولى من العرض التونسى، حيث طلب اللاعب إرجاء البت فى الأمر لحين وضوح الرؤية بالنسبة للعرض البرازيلى الذى ينتظره، خاصة أن رغبته الأولى هى الانتقال للبرازيل بسبب تواجد أسرته هناك.

فى الوقت الذى أبدى مسئولو الأهلى موافقة مبدئية على العرض التونسى، منتظرين الرأى النهائى لجيرالدو.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تسويق جيرالدو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد لتدعيم الخط الأمامى تلبية لرغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ومنح فايلر إدارة ناديه الضوء الأخضر لتسويق أكثر من لاعب منهم جيرالدو وصالح جمعة وحسين السيد وصلاح محسن.

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ويدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً جديداً عندما يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلى المباراة فى المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية.

ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحى، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة وإحراز نتيجة إيجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

من جانبه أكد بيتروس مهارى، حارس وقائد بلاتينيوم، على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.