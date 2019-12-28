شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر الانقلاب على نجوم الفريق الثلاثة فى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أداء متراجع ونتائج سلبية يقدمها فريق مصر المقاصة منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الـ14 برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 10 جولات.

وبخلاف التدهور الفنى للفريق الفيومى، هناك حالة من الغليان داخل صفوف الفريق بسبب الانقلاب على أكثر من نجم داخل صفوف الفريق منذ انطلاق الموسم، وعلى رأسهم ميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشريف حازم، من جانب الجهاز الفنى بدون سبب واضح.

وعلمت الخليج 365 أن الثلاثى محمد إبراهيم وأحمد عادل عبد المنعم وشريف حازم قرروا الرحيل عن مصر المقاصة، على خلفية خلافات مع المدير الفنى ليس لها علاقة بكرة القدم، حيث يتدرب الثلاثى بشكل منفرد بعيداً عن الفريق، وذلك منذ واقعة محددة كان بطلها محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخبنا الوطنى والأهلى الحالي.

بدأت الواقعة بنشر أحمد عادل صورة لكهربا قبل انتقاله للأهلى، وهو الأمر الذى لم يروق للمدير الفنى الزملكاوى للمقاصة وقام بتوبيخ الحارس أمام جميع اللاعبين فى اليوم التالى، مؤكداً له أن كهربا لاعب غير ملتزم ومعروف بخروجه عن النص ولن يفيد الأهلى وهو الأمر الذى دفع حارس الأهلى السابق للرد عليه مؤكداً له أن هذا الأمر لا يعنيه وأن نشره للصورة جاء بسبب علاقة الصداقة بينهما، حدث ذلك فى وجود جميع اللاعبين، الذين رفضوا تبنى وجهة نظر المدير الفنى، وعلى رأسهم محمد إبراهيم وشريف حازم، الأمر الذى أثار غضب ميدو ليقرر من وقتها تجميد الثلاثى وعدم الدفع بهما إلا على استحياء، بل ويحرمهم من المشاركة فى التدريبات الجماعية للمقاصة ويجبرهم على التدريب بشكل منفرد.