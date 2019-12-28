شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تتأخر عن الوصول لملعب مواجهة بطل زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخرت بعثة الزمالك التى يترأسها هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى لمدة 15 دقيقة من فندق إقامة الأبيض بمدينة ندولا الزامبية، إلى ملعب مواجهة زيسكو الزامبى، حيث انه من المقرر أن يتوجه الزمالك إلى ملعب المباراة فى الواحدة والربع من ظهر اليوم السبت بدلا من الواحدة ظهراً وذلك لقرب المسافة من الفندق إلى الملعب حيث لن يستغرق الفريق سوى خمس دقائق للوصول من الفندق إلى ملعب المواجهة.

وذلك فى المباراة التى ستجمع بينهما على ملعب ليفي موانا واسا، فى الثالثة من عصر اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الواحدة ظهرا كموعد لتحرك الفريقان إلى الملعب على أن يصل الفريقان فى تمام الواحدة والنصف ظهرا وجاء قرب المسافة بين فندق الزمالك والملعب ليقرر على إثره مسؤولى البعثة تأخير تحرك الفريق خاصة إن الأبيض سيصل بعد التأخير فى موعده المحدد لوصوله إلى الملعب.

ويدخل الزمالك مباراة زيسكو الزامبى باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، خاصة بعدما انتهت مباراة مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأمس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، ليتمسك مازيمبي الكونغولي بصدارة المجموعة الاولي بعد خوضه 3 مباريات ونجاحه في الوصول للنقطة السابعة من 3 مباريات حيث حقق الفوز علي كل من الزمالك وزيسكو يونايتد وتعادل اليوم أمام أول أغسطس الانجولي.

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ويأتي الزمالك في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط ، حيث حقق الفوز علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وفى حالة الفوز فى مباراة اليوم سيتواجد فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتى أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث بعد خوضه 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين أمام مازيمبي وزيسكو يونايتد وتعرض لخسارة وحيدة امام الزمالك.

بينما يحتل زيسكو يونايتد الزامب، المركز الأخير في المجموعة الاولي برصيد نقطة واحدة جمعها من مباراتين حيث تعادل في مباراة امام اول أغسطس وخسر امام مازيمبي، في نفس السياق اختتم فريق الزمالك استعداداته لمباراة زيسكو يونايتد بالأمس حيث بدأ المران الأخير اليوم بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أشرف بنفسه علي عملية الإحماء بالجرى حول الملعب في بداية المران ، كما اجتمع كارتيرون مع سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك، أثناء عملية الإحماء فى مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبى التى تم تنفيذها فى المران، حضر أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا مران الفريق وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة اليوم.

وقسم كارتيرون لاعبى الزمالك لثلاث مجموعات خلال المران حيث يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة أتبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب، خاض حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي فى التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.