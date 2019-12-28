شكرا لقرائتكم الزمالك يحيى الذكرى الخامسة على وفاة اللاعب يوسف محيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادي الزمالك على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة لاعب القلعة البيضاء يوسف محيى، والذى توفى إثر حادث سير فى 28 ديسمبر 2014.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تمر اليَوم الذكرى الخامسة على رحيل لاعبنا الشاب يوسف محيى؛ أبدًا لن ننساك".

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توفى يوسف محيى لاعب وسط الزمالك الشاب المعار إلى الاتحاد السكندرى، متأثرا بإصابات بالغة إثر تعرضه لحادث سير على طريق سريع بين الإسكندرية والقاهرة، في مستشفى بالقاهرة عن عمر 19 عاما.

ونقل زميله الآخر خالد محمود (شيكا) - المعار أيضا للاتحاد السكندري من الزمالك - للمستشفى لمعاناته من إصابات بالغة في الحادث نفسه الذي أدى لمقتل خمسة آخرين.