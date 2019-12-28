شكرا لقرائتكم رقم قياسى لعبد الرحمن مجدى فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى ، أكثر لاعب صناعة للأهداف ببطولة كأس العرب للأندية حتى الآن، وصنع اللاعب الدولى الشاب ثلاثة أهداف للدراويش خلال مشاركاته ضمن صفوف الفريق أمام كل من أهلى بنى غازى بدور الــ32 قبل أن يتأهل ويقصى الجزيرة الإماراتى من دور الــ16 فى جولتى الذهاب والإياب كما سجل هدف واحد فى شباك الفريق الليبى.

وسيكون أمام أحد أبطال المنتخب الأوليمبى مطالبا باستعادة تألقه اللافت من جديد مع فريقه والاستمرار فى صنع مزيد من الأهداف خلال مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الــ8 بالبطولة.

ويستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.