شكرا لقرائتكم فريق بلاتنيوم يزرو الأهرامات قبل مواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى، الاهرامات قبل مواجهة الاهلى فى التاسعة مساء اليوم بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال افريقيا، وفقاً لما ذكرته صفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، ويدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية لذلك يرغب الأهلى فى اسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين.

تقام مباراة الأهلى وبلاتينيوم فى حضور 10 الاف متفرج بعد موافقة الأمن، فى الوقت الذى تقرر أن يكون فتح بوابات ستاد "السلام" بداية من الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم غلق البوابات قبل موعد انطلاق المباراة بساعة وأحدة، ويدير الحكم البوروندى جورج جاتوجاتو

يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى ، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن ألفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

من جانبه أكد بيتروس مهارى حارس وقائد بلاتينيوم على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.

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وقال بيتروس: "المباراة أمام الأهلى ستكون صعبة، لا وقت لدينا للاحتفال بأعياد الميلاد، علينا الاستعداد بجدية لخوض اللقاء..حققنا إنجازاً كبيراً بالمشاركة فى دور المجموعات، نحلم باللعب فى المباراة النهائية، لكن علينا أن ننتظر لسنوات حتى نتمكن من تحقيق هذا الحلم، فألفريق يعانى من نقص الخبرة للوصول إلى هذا المستوى".

ويحتل النجم الساحلى التونسى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد ألفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد ألفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.





ويحتل النجم الساحلى التونسى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد ألفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد ألفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.