موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دورى أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلى في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، منتشيا بفوزه الكبير في الجولة الماضية من الدوري المصري، على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة.

يذكر أن الأهلي يمتلك 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.

الغيابات والتشكيل

ويعاني الأهلي من غياب كلًا من رمضان صبحي ورامي ربيعة وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وحمدي فتحي ومحمود متولي، ومحمد محمود للإصابة.

Advertisements

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - أحمد فتحي

ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - أجاي

أزارو

القنوات الناقلة

تذاع المباراة مجانا على قناة "تايم سبورتس"، على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام على الأراضي المصرية

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي