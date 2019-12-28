بعد أداءه اللافت أمام مانشستر سيتي.. جماهير ليفربول تطالب بالتعاقد مع أداما تراوري.. ويتصدر جوجل

تصدر الإسباني أداما تراوري لاعب فريق وولفرهامبتون محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقه اللافت أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة في الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح تراوري في قيادة فريقه لتحقيق فوز قاتل على المان سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعد أداء مميز أثار إعجاب جمهور الكرة الإنجليزية، فضلا ًإلى أنه أصبح "عقدة" حامل لقب "البريميرليج" بعدما سجل هدفيّ وولفرهامبتون في الدور الأول في أكتوبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلامية أن جماهير ليفربول بدأت تطالب بالتعاقد مع تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوة المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق، حيث شهد تويتر الآلاف من التغريدات التي تطالب المدير الفني لـ "الريدز" بضم هداف وولفرهامبتون.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق وولفرهامبتون، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد.

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يشار إلى أن تراوري (23 عاماً) بدأ مسيرته في ناشئي برشلونة الإسباني، قبل الانتقال إلى أستون فيلا ثم ميدلزبره، وانتقل في عام 2018 إلى صفوف وولفرهامبتون ليصبح من أبرز لاعبي الفريق.