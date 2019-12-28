أول لاعب مصري ضمن صفوفه.. ميلان يقترب من حسم صفقة محمد النني

أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن نجم منتخب مصر ونادي بيشكتاش التركي، محمد النني، يقترب من الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من النني قوله إن النادي الإيطالي يضع اللمسات الأخيرة على إتمام انتقال نجم منتخب مصر خلال أيام، ليكون أول لاعب مصر ي يلعب في صفوف ميلان الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات.
وبعد تصريحات ناصر النني، والد اللاعب، خلال حديثه مع إحدى القنوات التليفزيونية، اهتمت وسائل الإعلام المحلية والإيطالية والتركية والإنجليزية بنبأ انتقال نجم منتخب مصر إلى ميلان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من النني قولها إن الصفقة في طريقها للحسم، وأن مسئولو النادي الإيطالي أبدو اقتناعهم باللاعب خلال فترة اعارته مع بيشكتاش، إلا أنه لم يتم توقيع العقود حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلامية تركية أن النني، الذي يلعب ضمن صفوف بيشكتاش قادماً من أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة، أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل بسبب تذبذب نتائج الفريق.
وأشارت إلى أن النني يفضل الانتقال إلى نادي آخر خلال الميركاتو الشتوي على الرغم من مشاركته بشكل أساسي مع مدرب بيشكتاش بقيادة المدرب عبد الله آفيتشي.
وكان النني قد لعب مع بيشكتاش 17 مباراة في مختلف المسابقات التركية والأوروبية هذا الموسم.
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