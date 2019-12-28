شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر عن ضغط مباريات الأهلى: أمر واقع لابد من التعامل معه جيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السويسرى رينيه فايلر ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن ضغط المباريات الذى يتعرض له الفريق بسبب توالى المباريات، محلياً وأفريقياً، يبقى أمراً واقعاً يتعامل معه الجهاز الفنى، ويلعب الأهلى مع بلاتينوم الزيمبابوى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف فايلر، قبل ساعات من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا، أن الجهاز الفنى قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الاستشفائية التى يتم وضعها للاعبين لتجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.

وأوضح مدرب الأهلى أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، مشددا على ثقته فى قدراتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا أن مسألة ضغط المباريات بات أمراً واقعاً لا يتوقف أمامه كثيراً، هو وجهازه المعاون، وأن تركيزه بالكامل فى كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها من أجل تحقيق الهدف منها بحصد النقاط الثلاث.

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وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعداداتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم، وأعرب حسام الأمين مراقب أمن المباراة من الكاف، وعبد الله كيديا مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهما لجهود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، قائلين، "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الأفريقيتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للاطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى حيث يمتلك الأهلى ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى.