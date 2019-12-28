شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيى ذكرى وفاة يوسف محيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نادى الزمالك ذكرى وفاة لاعبه يوسف محيى لاعب الفريق الأسبق للقلعة البيضاء وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادى على "تويتر"، وتعد هذه الذكرى الخامسة على وفاة لاعب الزمالك السابق والذى توفى فى حادث أليم. وجاءت تغريدة الزمالك كالتالى، "تمر اليَوم الذكرى الخامسة على رحيل لاعبنا الشاب يوسف محيى.. أبدًا لن ننساك".

وتعرض يوسف محيي الدين لحادث سير مروع فى منطقة وادى النطروف معه محمود خالد «شيكا»، أسفر عن إصابات خطيرة للثنائي ونقلهما إلى المستشفى، حيث دخل «محيي» العناية المركزة ليُتوَفَّى بعدها بساعات قليلة.

يوسف محيى حفيد حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك الأسبق سمير محمد على، أحد نجوم كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحصل يوسف على بطولة كأس مصر 2014 مع نادى الزمالك، قبل انتقاله لزعيم الثغر على سبيل الإعارة من قبل النادى الأبيض.

Advertisements

ولد يوسف محيي 6 نوفمبر 1995 ، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك في سن 9 سنوات، وفي موسم ( 2013/2014 ) تم تصعيده إلى الفريق الأول ليشارك مع ا الأبيض في بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر، ثم انضم اللاعب لنادي الاتحاد السكندري في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة .

وجاءت وفاة اللاعب يوسف محيى بمثابة صدمة لكل محبى و عشاق الفريق الأبيض .

يدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).