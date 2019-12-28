شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ابتعاد القطبين عن الصراعات المباشرة فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شتاء ساخن تنتظره أندية الدورى المصرى عند فتح باب الانتقالات لفترة الانتقالات الشتوية، بحلول يناير المقبل، وتسعى الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك لدعم صفوفها فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها بطولة الدورى الممتاز منذ بداية الموسم الجارى.

لن نرى فى الانتقالات الشتوية المقبلة صراعا مباشرا بين الأهلى والزمالك على اللاعبين، حيث فضل القطبان البحث عن متطلباتهما لتدعيم صفوفهما فى ظل الأماكن المحدودة المتاحة فى الميركاتو الشتوى دون الدخول فى صراعات خاصة، كما أن كلا الفريقين تختلف احتياجاتهما فى هذا الموسم.

ويأمل الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر فى تدعيم خط هجومه، بعد ابتعاد كل من المغربى وليد أزارو عن مستواه المعهود بجانب مروان محسن الذى ابتعد تماما عن التسجيل، كما أن صلاح محسن ابتعد عن المشاركة تمام، ورغم غزارة الأهلى التهديفية إلا أن مهاجمى الأهلى لم يكن لهم نصيب من هذه الأهداف إلا القليل جدا، فلذلك يأمل الأهلى فى حسم صفقة المهاجم النيجيرى بليسنج إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى ليكون ثانى صفقات الشتاء بعد التعاقد مع محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك وأفيس البرتغالى السابق، تصدر إيليكى قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة فى ظل تمسك السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، بالتعاقد معه حيث أبدى قناعته الفنية بمستوى المهاجم ورغبته فى التعاقد معه لدعم خط هجوم الفريق فى الفترة المقبلة.

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