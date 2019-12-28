شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب فى السعودية غدًا لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي غداً إلى السعودية لأداء مناسك العمرة على أن يعود الأحد المقبل إلى القاهرة، وذلك بعد تتويج المنتخب بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى و التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويرافق شوقى غريب فى رحلته إلى السعودية لأداء مناسك العمرة زوجته، على أن يعود الثنائى للقاهرة بعدها بأسبوع.

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تأجيل إقامة احتفالية لمنتخب مصر الأوليمبى والتى كان مقررا لها 3 يناير المقبل الى موعد يُحدد لاحقاً نظراً لارتباط أكثر من لاعب بمباريات مع فرقهم والبحث عن موعد مناسب للجميع خلال الفترة المقبلة، بعد طلب أحد الرعاة إقامة تكريم للمنتخب بعد الإنجاز الذى تحقق بالتأهل للأولمبياد والفوز بكأس الأمم الأفريقية.

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وكان أحد الرعاة قد طلب من اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى راعى الجبلاية إقامة احتفالية لتكريم لاعبى منتخب مصر الأولمبى والجهاز الفنى بعد الإنجاز الذى تحقق بفوز الفراعنة بكأس الامم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 الى 22 نوفمبر الماضى والتأهل لأولمبياد طوكيو فى يوليو من العام المقبل 2020.

وحصد منتخب مصر الأولمبى جميع جوائز البطولة لأول مرة فى التاريخ أيضا، حيث توج شوقى غريب بلقب أفضل مدير فنى فى البطولة، ورمضان صبحى على جائزة أفضل لاعب، ومصطفى محمد على جائزة الهداف، ومحمد صبحى على جائزة أفضل حارس، ومنتخب مصر على جائزة اللعب النظيف.

كما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكريم نجوم المنتخب الأولمبى فى أولمبياد 1964 التى اقيمت باليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأولمبى، وهم أحمد مصطفى وفاروق السيد "الزمالك" وطه إسماعيل "الأهلى" ومصطفى رياض ومحمود حسن "الترسانة" ورضا حميدة "المنصورة" وسيد الطباخ "الأولمبى".