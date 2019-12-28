شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك عن مواجهة الزمالك وزيسكو: "ماتش رخم لو عدى هنصعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن عبور الفارس الأبيض مباراة زيسكو الزامبى يضمن صعوده للدور التالى لدورى الأبطال الأفريقى، ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، بالجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا، حيث يحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر، "ماتش زيسكو رخم لو عدى على خير وجبت تعادل هنصعد إن شاء الله مستريح .. يارب".