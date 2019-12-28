شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر قائمة هدافى "الدكة" فى الإيجبيشان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على عشرة جولات من مسابقة الدوري المصرى موسم 2019 -2020 ، والذى كشفت عن دور مؤثر لدكة البدلاء فى تعديل نتائج المباريات ، حيث يعتلى محمد سالم مهاجم المقاولون العرب قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً فى المسابقة بعد نزولهم كبدلاء حيث سجل 4 أهداف، فيما يأتى المغربى وليد أزارو مهاجم الاهلى وزميله وليد سليمان حاوى المارد الأحمر وأحمد شرويدة لاعب حرس الحدود وصلاح أمين مهاجم نادى مصر المركز الثانى حيث سجل كل منهما هدفين بعد قدومهم من الدكة للملعب.

ويتصدر عبد الله السعيد نجم بيراميدز قائمة هدافى الدوري برصيد 9 اهداف ويحل محمد شريف مهاجم انبى ثانياً برصيد 7 اهداف ثم وليد سليمان لاعب الاهلى برصيد 5 اهداف. ورفع عبد الله السعيد نجم بيراميدز أهدافه فى بنك الدوري للرقم 99 ليصبح بإنتظار هدف واحد لإقتحام نادى المائة.

وشهدت الجولة العاشرة للمسابقة 19 هدفا في 7 مباريات، بتخطي هدفين أهداف في كل مباراة، بواقع 13 هدفا لأصحاب الأرض مقابل 6 أهداف للضيوف.

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احتسبت 6 ركلات جزاء في الجولة العاشرة ، سجل منها 5 أهداف، منها التونسي علي معلول للأهلي، عبدالرحمن الدح للمرة الثانية لطنطا، أحمد محمد الشيخ لأف مصر، وميدو جابر للمقاصة، عبدالله السعيد لبيراميدز ، وأهدر عمرو عبدالفتاح عموري للجونة.

وواصل الأهلي انطلاقته المثالية في بطولة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بـ 8 انتصارات متتالية، ليقترب من معادلة أفضل انطلاقة للأحمر في الدوري بتحقيق 11 انتصارا متتاليا ، فيما أهدر الزمالك 12 نقطة في أول 9 مباريات بالدوري لأول مرة منذ خمس سنوات، وتحديدا في موسم (2013-2014) الذي أهدر خلاله الفارس الأبيض نفس العدد من النقاط في أول 9 مواجهات.

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