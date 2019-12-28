شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر قائمة هدافى "الدكة" فى الإيجبيشان ليج والان مع تفاصيل الخبر
ورفع عبد الله السعيد نجم بيراميدز أهدافه فى بنك الدوري للرقم 99 ليصبح بإنتظار هدف واحد لإقتحام نادى المائة.
وشهدت الجولة العاشرة للمسابقة 19 هدفا في 7 مباريات، بتخطي هدفين أهداف في كل مباراة، بواقع 13 هدفا لأصحاب الأرض مقابل 6 أهداف للضيوف.
احتسبت 6 ركلات جزاء في الجولة العاشرة ، سجل منها 5 أهداف، منها التونسي علي معلول للأهلي، عبدالرحمن الدح للمرة الثانية لطنطا، أحمد محمد الشيخ لأف مصر، وميدو جابر للمقاصة، عبدالله السعيد لبيراميدز ، وأهدر عمرو عبدالفتاح عموري للجونة.
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