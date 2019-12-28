شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى الورقة الرابحة للدراويش أمام زعيم الثغر الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عبد الرحمن مجدى، جناح الإسماعيلى ، هو أكثر لاعب صناعة للأهداف ببطولة كأس العرب للأندية حتى الآن، وصنع اللاعب الدولى الشاب ثلاثة أهداف للدراويش خلال مشاركاته ضمن صفوف الفريق أمام كل من أهلى بنى غازى بدور الــ32 قبل أن يتأهل ويقصى الجزيرة الإماراتى من دور الــ16 فى جولتى الذهاب والإياب كما سجل هدفا واحدا فى شباك الفريق الليبى.

وسيكون أمام أحد أبطال المنتخب الأولمبى مطالباً باستعادة تألقه اللافت من جديد مع فريقه والاستمرار فى صنع مزيد من الأهداف خلال مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الــ8 بالبطولة.

ويستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.