شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة عاصم نجمة الكاراتيه: بحب البيانو.. ولو اتعاكست ممكن أستخدم العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سارة عاصم بطلة الكاراتيه، والتى تعد من أبرز فتيات الرياضة التى تهتم بمظهرها والجانب الجمالى لها خارج صالات الملاعب. وتستحق سارة عاصم أن يطلق عليها لقب "النجمة المضيئة فى الكاراتيه"، خاصة أنها تطمح دائما فى التتويج بالأفضل، فقد نجحت من قبل فى الحصول على فضية بطولة العالم بالنمسا العام الماضى، وسط طموح فى الحصول على الأفضل فى الفترة المقبلة، لا سيما أنها حققت فضية الكاتا فى دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التى أقيمت فى المغرب، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياة نجمة الكاراتيه برة الملعب فى الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ هوايتى عزف البيانو.. بحب قوى ألعب بيانو فى وقت الفراغ. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ فراخ بالتوابل والعسل.. بحبها قوى وكل الناس بتقولى إنى بعملها حلو جدا.

سارة عاصم من نجمك المفضل؟ الممثل الأمريكى روبرت داونى جونيور بحب تمثيله جدا وكل أفلامه بتشدنى. Advertisements من مطربك المفضل؟ فضل شاكر.. بحب أغانيه بصراحة جدا. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو أضطريت ممكن أستخدم العنف.

سارة عاصم 2 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ يسرا.. بحبها قوى.. نجمة فى كل حاجة. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال.. مريح بالنسبة لى أكتر ولكن الفورمال له وقته أحيانا.

سارة عاصم مع أشقائها

سارة عاصم 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. سارة عاصم نجمة الكاراتيه: بحب البيانو.. ولو اتعاكست ممكن أستخدم العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.