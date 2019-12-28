مفاجأة في تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك عن تشكيله لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وشهد التشكيل مفاجأة بالدفع باللاعب بن شرقي كمهاجم أساسي بدلاً من مصطفى محمد وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمد الغني ـ محمود علاء ـ محمود الونش ـ محمد عبد الشافي. خط الوسط: أوناجم ـ طارق حامد ـ فرجاني ساسي ـ أوباما ـ زيزو. المهاجم: بن شرقي. فيما يجلس على دكة البدلاء كلًا من: محمد عواد، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمد حسن، مصطفى فتحي، عمر السعيد ومصطفى محمد

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