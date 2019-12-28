"إفساح المجال للصفقة الجديدة وتعويض الصفاقسي".. 5 أسباب تدفع الأهلي للاستغناء عن نجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

اقترب الأنجولي جيرالدو، نجم الأهلي، من الانتقال إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان مصدر قد كشف لـ"الخليج 365" في وقت سابق، أن الصفاقسي التونسي أرسل عرضاً رسمياً للتعاقد مع جناحه البعيد عن المشاركة، ويتجه الأهلي للموافقة على العرض لثلاثة أسباب وهي:

1- إفساح المجال للصفقة الجديدة

يستهدف الأهلي التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي، مهاجم لوزيرن، ليكون صفقة الأحمر الثانية عقب التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، جناح الزمالك الأسبق.

وقال موقع "زنترال بلس" السويسري إن الأهلي يسعى لاستغلال الخلاف الواقع بين إليكي ومدربه توماس هابيرلي للتعاقد مع اللاعب لدعم خطوطه الهجومية.

الأهلي بات مجبراً على الاستغناء عن واحد من الخماسي الأجنبي (على معلول، وليد أزارو، أليو ديانج، جونيور أجايى ، جيرالدو) لإفساح المجال للصفقة الجديدة.

وتنص لوائح اتحاد الكرة على أحقية النادي الذي ينافس في الدوري الممتاز في التعاقد مع 4 محترفين وآخر (فلسطيني، سوري، شمال أفريقي) مع السماح باستبدالهم في فترة الانتقالات الشتوية.

2- غياب تام

السبب الثاني في الموافقة على رحيل جيرالدو هو أن اللاهب خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأحمر وهو أقل مشاركة بامقارانة مع الرباعي الأجنبي الآخر.

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جيرالدو لم يشارك سوي دقائق مع السويسري الذي يصنف رابعاً في مركز الجناح الأيمن بعد حسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان .

3- السن

جيرالدو هو الأكبر سناً من بين المحترفين المتواجدين في الأهلي حيث إنه يتم عامه الـ29 فالاستغناء عنه عربياً هو الأقرب خاصة في ظل صعوبة تسويقه أوروبياً بسبب عدم مشاركته والتقدم في عمره.

كانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت إلى أن اللاعب قد يعود للبرازيل من بوابة الدرجة الثانية ولكن مصدر بالأهلي نفى هذه التقارير.

4- تعويض الصفاقسي

تعاقد الصفاقسي التونسي في بداية الموسم الجاري مع عمرو جمال على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي، ولكن الصفقة تعثرت بسبب ظروف تجنيد اللاعب.

الصفاقسي كان قد اتخذ قراراً بتصعيد الأزمة، ولكن تم احتواء غضب المسؤولين وهو ما قد يدفع الأهلي للتساهل مع الصفاقسي في صفقة جيرالدو.

5- منح الفرصة للاعب

السبب الأضعف بخلاف الاستفادة المالية من اللاعب هو منحه الفرصة واستعادته في حالة ظهوره بمستوى مميز مع الفريق التونسي.

جيرالدو كان قد تألق في النسخة قبل الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريقه أول أغسطس وكان محط اهتمام الترجي التونسي ولكن الأهلي ظفر بالصفقة.

وابتعد جيرالدو عن مستواه مع الأهلي مع المدرب الأوروجوائي مارتين لاسارتي مدرب الأهلي السابق واستمر ابتعاده عن مستواه مع فايلر.