مستشفى الأهلي.. برنامج تأهيلي لمروان.. وفحص طبي لمحمود وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
ينفذ مروان محسن، مهاجم الأهلي، برنامجًا تأهيليًا لمدة 48 ساعة؛ للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.
وشارك مروان في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.
وفي سياق أخر يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، للفحص الطبي عقب مباراة بلاتينيوم؛ حيث غاب وحيد عن مران الفريق الجماعي أمس؛ لشكواه من آلام عضلية حيث فضل الجهاز الفني إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي الليلة لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويحسم الفحص الطبي مشاركة اللاعب من عدمها في التدريبات الجماعية، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر التقرير الطبي للاعب؛ للاطمئنان على حالته، وإعلان جاهزيته للانتظام بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.
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