مصدر: الصفاقسي أرسل عرضًا رسميًا لاستعارة جناح الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قال مصدر- رفض الكشف عن هويته- إن نادي الصفاقسي التونسي أرسل عرضًا للتعاقد مع اللاعب الأنجولي جيرالدو من صفوف النادي الأهلي.
وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن العرض هو استعارة لمدة 6 أشهر بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة التي تبدأ بشهر يناير القادم.
الأهلي كان قد ضم الجناح الأيمن الأنجولي جيرالدو من نادي بريمير دي أجوستو في الانتقالات الشتوية الماضي بعقد يمتد لـ 4 سنوات.
كان مصدر في النادي الأهلي قد أوضح لمصراوي في وقت سابق أن المدرب السويسري رينيه فايلر يُخطط لضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ بشرط أن يكون له حق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
يُذكر أن جيرالدو قد شارك مع الأهلي منذ ضمه في 20 مباراة؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه.
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