تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:
يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد بطل زامبيا في الثالثة من عصر اليوم السبت في ختام مباريات المجموعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق محمد فوزي ولكن قناة أخرى سنغالية أعلنت نقلة المباراة وهي RTS2.
قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:
قمر يوتل سات 9 شرق.
تردد: 11900 أفقي.
معدل الترميز: 27500.
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