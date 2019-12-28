اليوم.. الاتحاد والفتح في موقف حرج بالدوري السعودي للمحترفين

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفتح مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويرغب الاتحاد في تحقيق نتيجة إيجابية للدخول في أول عشرة مراكز، بينما يتطلع الفتح في تحقيق الفوز للبعد عن منطقة الهبوط.

موعد مباراة الاتحاد والفتح

تنطلق مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

تذاع مباراة الاتحاد والفتح بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية 4 بتعليق عبدالله الغامدي.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 24 نقطة، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متساويًا مع الرائد صاحب المركز الرابع، بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويحتل الهلال المركز السادس برصيد

21 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويحتل أبها المركز الثامن برصيد 20 في حين يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 16 نقطة ، ويحتل الشباب المركز العاشر متساويًا مع الحزم برصيد 15 نقطة لكلًا منهما، بينما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ويليه الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، ويحتل العدالة المركز الرابع عشر بالتساوي مع الفتح صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط لكلًا منها، ويتذيل الضمك الدوري السعودي برصيد 7 نقاط.