«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك مباشر NOW

موعد مباراة الزمالك وزيسكو
من المقرر أن يلتقي الزمالك وزيسكو الزامبي يوم السبت 28-12-2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ليفي موراماسا والتي يسعى فيها
والجدير بالذكر ان رئيس نادي الزمالك أرجع الخسائر المتتالية التي تلقاها فريقه إلي أعمال السحر والشعوذة التي تقام لتعطيل فريقه عن الفوز بالبطولات .
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