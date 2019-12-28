يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الاولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط، ويحتل زيسكو المركز الأخير بنقطة وحيدة، ويحتاج الزمالك لتأمين نقطة واحدة على الأقل قبل مواجهة الفريقين في القاهرة بعد أسبوعين.مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته ضد
بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة
وألقى كارتيرون محاضرة على اللاعبين في احدى قاعات الفندق تناول فيها كل كبيرة وصغيرة عن مباراة الغد أمام فريق زيسكو الزامبي، كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام خلال المحاضرة عن نقاط القوة والضعف للفريق المنافس من خلال شريط فيديو تم عرضه خلال المحاضرة.
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