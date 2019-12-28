أمطار غزيرة في زامبيا قبل مواجهة زيسكو

هطلت أمطار غزيرة على مدينة ندولا الزامبية منذ الصباح الباكر اليوم السبت وذلك قبل مواجهة الزمالك وزيسكو الزامبي. قبل مواجهة الزمالك وزيسكو الزامبي. ويلتقي الفريق مع نظيره زيسكو في الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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