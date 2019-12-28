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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف بن شرقي رابط ماتش الزمالك BE

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إليكم متابعينا قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو  المقامه اليوم السبت 28-12-2019، خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تنتظر جماهير الزمالك بكل شغف مباراة فريقها أمام زيسكو الزامبي لتعويض خسائر الفريق المتتالية خلال المباريات التي خاضها خلال الفترة الأخيرة، يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني في ترتيب المجموعة

الأولى بالبطولة حيث يحتل المركز الأول فريق نادي تي بي مازيمبي والحائز حتى الأن على 6 نقاط ليحتل بهم صدارة المجموعة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو
يبحث الملايين من جماهير القلعة البيضاء اليوم على القنوات المفتوحة التي يستطيع من خلالها مشاهدة

مباراة الزمالك وزيسكو لنكون في انتظار مباراة صلح بين النادي والجماهير العاشقة للفانلة البيضاء والذي تعود من فريقه أن يكون محتل صدارة المجموعات دائما وأن يكون أداءه متميز رغم الصعوبات لنكون على موعد مع مباراة من أمتع المباريات التي يحاول الزمالك بها إثبات جدارته أمام جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو
مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي تذاع على شاشة قناة بي إن سبورت على التردد التالي

التردد 12264
الترميز 27500
الاستقطاب أفقي

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