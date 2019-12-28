الاتحاد السكندري يظهر بالزي الجديد اليوم أمام الإسماعيلي

يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
ومن المقرر أن يرتدي لاعبي الاتحاد الزي الجديد، الذي تم تخصيصه للفريق داخل جمهوري مصر العربية، لتشهد مباراة الإسماعيلي الظهور الرسمي الأول للزي الجديد.
وكان زعيم الثغر قد صعد إلى دور الثمانية بعد تخطيه العربى الكويتى والمحرق البحرينى، بينما تأهل الإسماعيلى بعدما تغلب على نظيره الجزيرة الإماراتى برباعية دون رد فى دور الـ16.
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