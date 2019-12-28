الليلة.. الأهلي يواجه الشباب وعينه على وصافة الدوري السعودي للمحترفين

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الشباب مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويتطلع الأهلي بقيادة مدربة كريستيان جروس لخطف الثلاث نقاط ليبقي في المنافسة على بطولة الدوري السعودي، في المقابل يرغب فريق الشباب في خطف الفوز للقفز بمركزه مستغلًا إقامة المباراة على أرضه وسط جماهيره.

موعد مباراة الشباب والأهلي

تنطلق مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والشباب بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية 3 بتعليق عبدالله الحربي.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 24 نقطة، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متساويًا مع الرائد صاحب المركز الرابع، بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد

22 نقطة، ويحتل الهلال المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويحتل أبها المركز الثامن برصيد 20 في حين يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 16 نقطة ، ويحتل الشباب المركز العاشر متساويًا مع الحزم برصيد 15 نقطة لكلًا منهما، بينما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ويليه الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، ويحتل العدالة المركز الرابع عشر بالتساوي مع الفتح صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط لكلًا منها، ويتذيل الضمك الدوري السعودي برصيد 7 نقاط.