نتيجة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال السوداني، فى احدى مباريات اليوم السبت 28-12-2019 على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة النجم الساحلي والهلال مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل النجم الساحلي المباراة فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على نادي الهلال السودانى، والنادي الأهلي، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

واستهل النجم الساحلى مشواره فى دور المجموعات بالفوز على الاهلى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب “رادس”، قبل أن يفوز خارج ملعبه فى الجولة الثانية على بلاتينيوم بطل زيمبابوى بثلاثية نظيفة.

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جدير بالذكر ان المدرب المصري حماده صدقي قد تولي قيادة نادي الهلال السوداني وذلك بعد إقالة المدرب صلاح آدم،عقب هزيمة الهلال أمام الأهلى بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية من الدوري السوداني.

وشهد آخر لقاء قد جمع بين النجم الساحلي والهلال السوداني، فوز النجم بنتيجة 2-1، وذلك فى مباراة الإياب بدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 على ملعب الجيش بالسويس فى مصر، وكان نتيجة لقاء الذهاب فوز النجم 3-1 على ملعب الاولمبي برادس فى تونس.