مدرب الأهلي: ضغط المباريات محلياً وأفريقياً أمر واقعي ونتعامل معه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، اليوم السبت، أن مسألة ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق؛ بسبب توالي المباريات محلياً وأفريقياً يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني.

وقال فايلر، قبل ساعات من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في تصريحات صحفية اليوم السبت :”إن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الإستشفائية التي يتم وضعها للاعبين؛ من أجل تجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.

وأضاف أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأنه يثق بشدة في قدراتهم الفنية والبدنية.

وتابع أن مسألة ضغط المباريات بات أمراً واقعاً لا يتوقف أمامه كثيراً، هو وجهازه المعاون، وأن تركيزه كاملا في كيفية التعامل مع كُل مباراة بظروفها وأهدافها؛ من أجل تحقيق الهدف منها بحصد النقاط الثلاث.

ويلتقي الأهلي يوم الأربعاء المقبل مع فريق مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز.

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