نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو فى دوري أبطال أفريقيا

يدخل نادى الزمالك اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو يونايتد في العاصمة الزامبية لوساكا، ضمن مباريات اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.
تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو اليوم فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت مكة، 13:00 بتوقيت جرينتش.
يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، والخسارة القاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).
في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1)، والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.
ويسعي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الى تحقيق الفوز امام مضيفة زيسكو ومصالحة جماهيره في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، والخروج من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعبون بسبب النتائج السلبية الأخيرة في الدوري واخرها التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي.
ويمتلك الفارس الابيض تاريخ طويل من المواجهات فى زامبيا، حيث خاض الفريق 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وسجل الفارس الأبيض 6 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.
تذاع مباراة الزمالك وزيسكو على قناة بي إن سبورتس HD1.
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