رياضة | الأهلي يوافق على رحيل مدافعه في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على رحيل مدافعه في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من حسين السيد مارسيلو نجم الفريق الأول لكرة القدم، بإحضار عرض للرحيل عن الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لاعبه حسين والسيد ظهير أيسر الفريق، أن النادي يرحب برحيله على سبيل الإعارة مطلع يناير وضرورة إحضار للموافقة عليه حتى يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا.

وخرج مارسيلو من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، وأصبحت فرصته ضعيفة في ظل تواجد التونسي علي معلول ومحمود وحيد، واللذان يسيطران على تلك الجبهة.

ويستعد الفريق، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يستقبل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال



وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD النافل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.