رياضة | الإعلاميين وجمورية شبين يتنافسان على ضم "تيتي" المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلاميين وجمورية شبين يتنافسان على ضم "تيتي" المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد سعيد تيتي لاعب وسط ملعب فريق نادي المقاولون العرب من الانتقال إلي أحد أندية القسم التاني وذلك في إطار انتقالات يناير الشتوية

وصرح أحمد علاء وكيل اللاعب أن تيتي تلقي عدة عروض الفترة الحالية، أبرزهم الإعلاميين في مجموعة الصعيد وجمهورية شبين في مجموعة القاهرة.

وأضاف أنه من المحتمل أن ينتقل اللاعب إلي أحد هذة الأندية خلال الفترة الأنتقالات المقبلة

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ويعد تيتي من أبناء المقاولون العرب وشارك مع الفريق الأول في خمس مباريات رسمية في دوري الممتاز تحت قيادة المدير الفني محمد عودة إلا أنه لم يحالفة الحظ والإصابة بعدته عن الفريق بعد تولي عماد النحاس الإدارة الفنية .

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 21 نقطة

2- القناة 15 نقطة

3- منتخب السويس 15 نقطة

4- جمهورية شبين 14 نقطة

5- الداخلية 13 نقطة

6- كوكاكولا 13 نقطة

7- النجوم 11 نقطة

8- النصر 11 نقطة

9- بتروجت 9 نقاط

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 3 نقاط