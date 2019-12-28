رياضة | الألومنيوم يستضيف سوهاج غدا في ختام الدور الأول لمجموعة الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يستضيف سوهاج غدا في ختام الدور الأول لمجموعة الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نادي الألومنيوم، في الثانية والنصف من عصر الأحد، نظيره فريق نادي سوهاج، في المباراة التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لمنافسات الدور الأول، بالمجموعة الأولى، لدوري القسم الثاني.

وتشهد المباراة أهمية كبيرة لدي جماهير الناديين العريقين، اللذان يأملان في تحقيق الفوز، سعيا وراء العودة للمنافسة على صدارة المجموعة، تزامنا مع نهاية منافسات الدور الأول.

ويدخل فريق نادي الألومنيوم مباراته غدا أمام فريق نادي سوهاج، وله 19 نقطة، يحتل بها المركز الثالث، بجدول المجموعة الأولى، بفارق نقطتين عن فريق البنك الأهلي المتصدر للمجموعة.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ليواصل الزحف نحو مقدمة جدول المسابقة، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين، بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على ديروط، وتقدمه للمركز الثالث بجدول المجموعة الأولى، وتقليص الفارق بينه وبين البنك الأهلي المتصدر لنقطتين.

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على الجانب الآخر، يدخل فريق نادي سوهاج بقيادة نبيل محمود، نجم الزمالك السابق، مباراته أمام فريق الألومنيوم، وله 12 نقطة، يحتل بها المركز التاسع بجدول المجموعة الأولى.

ويأمل الفريق السوهاجي في تحقيق الفوز، وتعديل مركزه بجدول المجموعة، تزامنًا مع نهاية منافسات الدور الأول، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني لترتيب أوراقه قبل بداية منافسات الدور الثاني، الذي يتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية، التي يسعى خلالها الفريق لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدور الثاني.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 21 نقطة

2- بنى سويف 20 نقطة

3- الألومنيوم 19 نقطة

4- شبان قنا 18 نقطة

5- تليفونات بني سويف 15 نقطة

6- المنيا 14 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الإعلاميين 13 نقطة

9- سوهاج 12 نقطة

10- الفيوم 10 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط