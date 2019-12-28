رياضة | قنا يتعاقد مع مدافع الشبان المسلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنا يتعاقد مع مدافع الشبان المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي قنا، برئاسة المهندس اشرف سعد، في الحصول على خدمات محمود جابر، مدافع نادي الشبان المسلمين بقنا، ليصبح أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت صفقة انتقال جابر لنادي قنا، لمدة موسم ونصف، انتقال حر للاعب، بعد انتهاء مدة تعاقده مع نادي الشبان المسلمين بقنا.

حضر جلسة التوقيع، مؤمن ابو حديد، عضو مجلس إدارة نادي قنا، والمشرف العام على فريق الكرة، وماهر حفني، مدير الكرة بنادي قنا.

وكان فريق نادي قنا، أنهى منافسات الدور الأول بدورى القسم الثالث، بالمجموعة الثانية،متصدرا جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.

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ترتيب المجموعة الأولى

1- شباب إدفو 24 نقطة

2- كيما أسوان 24 نقطة

3- شباب الزهراء 23 نقطة

4- النصر للتعدين 23 نقطة

5- الأقصر 16 نقطة

6- المدينة المنورة 16 نقطة

7- تحرير أسوان 15 نقطة

8- وادي النيل 13 نقطة

9- أبو الريش 12 نقطة

10- الهلال 7 نقاط

11- إسنا 4 نقاط

12- جمهورية دراو 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- قنا 25 نقطة

2- شبان المراغه 22 نقطة

3- قفط 21 نقطة

4- البدارى 21 نقطة

5- أخميم 18نقطة

6- المراغة 18 نقطة

7- شباب سوهاج 16 نقطة

8- شباب البلينا 14 نقطة

9- مكه المكرمة 10 نقاط

10- أهلى المنشأة 7 نقاط

11- قوص 6 نقاط

12- شباب نجوع مازن 6 نقاط