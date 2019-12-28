رياضة | توتنهام يرمي نجمه لريال مدريد لضم جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يرمي نجمه لريال مدريد لضم جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي توتنهام الإنجليزي عرضًا إلى ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية في إنجلترا اليوم السبت بأن نادي توتنهام يجهز عرض مغري للحصول على خدمات جاريث بيل في يناير المقبل بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للاسبيرز.

وتابعت التقارير بأن عرض توتنهام إلى ريال مدريد يتضمن انتقال لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيريكسين لصفوف النادي الملكي بالإضافة إلى 30 مليون يورو.

وأشارت التقارير بأن توتنهام يتطلع لاستعادة لاعبه السابق في ظل حاجة الفريق لخدماته.